مصادر الجديد: مجلس الوزراء يستكمل مناقشة ما تبقى من ورقة باسيل

أفادت مصادر قناة "الجديد" أن ​مجلس الوزراء​ يستكمل، في جلسته المنعقدة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، مناقشة ما تبقى من الورقة التي كان قد تقدم بها وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​.

وأوضحت أنه بعد الإنتهاء من مناقشة الورقة سيتم الإنتقال إلى المواد العامة، لافتة إلى أن وزير المالية ​علي حسن خليل​ قدم الأرقام النهائية التي وصل إليها مشروع ​الموازنة​.

ووصفت المصادر جلسة المجلس اليوم بـ"معركة الحسم"، لا سيما بعد إنقسام الوزراء إلى فريقين: الأول يستعجل البت سريعاً في مشروع الموازنة، كي تكون هناك جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا غداً، بينما الفريق الآخر، الذي يضم وزراء "التيار الوطني الحر"، يتمهل في دراسة كل المواد لكي يتم التوصل إلى نتائج.