مسؤول أميركي: وقوع صاروخ بدائي الصنع قرب سفارتنا ببغداد ولا اصابات

أكد مسوؤل في ​وزارة الخارجية الأميركية​ لقناة "​سكاي نيوز​" "وقوع ​صاروخ​ بدائي الصنع في المنطقة الخضراء قرب ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​"، مشيراً إلى أنه "لم تقع أي إصابات أو أضرار كبيرة ولم تتأثر أي منشأة يوجد فيها أميركيون"، لافتاً إلى "اننا على اتصال مستمر مع المسؤولين العراقيين ونحقق في ملابسات الحادث".

وكانت قد أشارت معلومات ​صحفية​ الى أنه "هناك أنباء عن سقوط ​صواريخ​ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء في بغداد"، لافتةً الى أنه "يسمع صافرات انذار في محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء".

فيما أفادت معلومات صحفية بـ"سقوط ​قذيفة​ قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد".