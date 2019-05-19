مسؤول ايراني: دفاعاتنا الجوية ستردع العدو

اعلن قائد مقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي فی ایران العميد علي رضا صباحي فرد ان "العيون الساهرة لمنتسبي الدفاع الجوي ستردع الاعداء"، معرباً عن "ارتياحه لجهوزية منتسبي ومعدات الوحدة".

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