غراهام لترامب: اثبت على موقفك الحازم

لفت العضو البارز في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ ​ليندسي غراهام​ إلى أن "التهديد ال​إيران​ي في ​العراق​ و​الشرق الأوسط​ حقيقي وإنه يدعم قرار إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ سحب طواقم دبلوماسية وإرسال عتاد حربي لردع العدوان الإيراني". وأشار إلى أن "هذا الموقف هو حصيلة عرض للوضع قدمه له وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​"، مؤكداً أن "إيران هي السبب وراء الأزمة وليست إدارة ترامب، مطالبا الرئيس بالثبات على موقفه الحازم"، مضيفاً: "لا أحد يريد حربا ولكن يجب أن يكون واضحا لإيران أن أي اعتداء على المصالح الأميركية سيواجه قوة ساحقة، وأن النزاع سينتهي لمصلحة أميركا".

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