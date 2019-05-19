ترامب: إذا كانت إيران تريد القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لها

لفت الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي إلى أنه "إذا كانت ​إيران​ تريد القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لها"، محذراً إياها من من تهديد ​الولايات المتحدة​ مرة أخرى.

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