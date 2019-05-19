أمير قطر بحث مع أمير الكويت سبل تعزيز وتنمية مسيرة التعاون الثنائي

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الكويت، في زيارة هي الثانية له إلى الجارة الخليجية خلال العام الحالي، حيث أجرى محادثات مع أميرها، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأفادت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية بأن الشيخ الصباح كان في استقبال آل ثاني بالمطار، ليعقدا بعد ذلك محادثات ثنائية في قصر دسمان.
وأشارت إلى أن اللقاء شهد "تبادل الأحاديث الودية الطيبة حول مجمل الأمور التي جسدت عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتنمية مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وذلك على كافة الصعد بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
وأقام أمير الكويت لنظيره القطري والوفد المرافق له مأدبة إفطار، حيث تبادل الطرفان التهاني بمناسبة شهر رمضان.
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