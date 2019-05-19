وزير المالية الفرنسي: الولايات المتحدة تفضل أن ترى الإتحاد الأوروبي مقسما

اعتبر وزير المالية الفرنسي برونو لوميرأن "الولايات المتحدة تفضل أن ترى دول الإتحاد الأوروبي مقسمة".
وأوضح لومير أنه "ولأول مرة منذ 1945، تريد الولايات المتحدة أن يختفي المشروع الأوروبي ويضعف"، مشيراً الى أن "الولايات المتحدة لا تريد سوى أوروبا ضعيفة ومنقسمة".
وتأتي تصريحات الوزير قبل اسبوع من الانتخابات الأوروبية، وبعد فترة وجيزة من إشادة، ستيف بانون، كبير المستشارين السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالمرشحة الفرنسية المناهضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان، باعتبارها بطلة حديثة.
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