وزير المالية الفرنسي: الولايات المتحدة تفضل أن ترى الإتحاد الأوروبي مقسما

اعتبر وزير المالية الفرنسي ​برونو لومير​أن "​الولايات المتحدة​ تفضل أن ترى دول ​الإتحاد الأوروبي​ مقسمة".

وأوضح لومير أنه "ولأول مرة منذ 1945، تريد الولايات المتحدة أن يختفي المشروع الأوروبي ويضعف"، مشيراً الى أن "الولايات المتحدة لا تريد سوى ​أوروبا​ ضعيفة ومنقسمة".

وتأتي تصريحات الوزير قبل اسبوع من ​الانتخابات​ الأوروبية، وبعد فترة وجيزة من إشادة، ستيف بانون، كبير المستشارين السابق للرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، بالمرشحة الفرنسية المناهضة للاتحاد الأوروبي ​مارين لوبان​، باعتبارها بطلة حديثة.