أيمن الصفدي: نقف بكل إمكاناتنا إلى جانب الإمارات في التصدي لأي تهديد لأمنها

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن "الأردن يقف بكل إمكاناته إلى جانب دولة الإمارات في التصدي لأي تهديد لأمنها واستقرارها"، مشيراً إلى "تضامن الأردن والإمارات الكامل في مواجهة جميع التحديات وعلى أن أمنهما واستقرارهما واحد".
وشدد على "ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول العربية وعلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يفرض احترام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول".
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