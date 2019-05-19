أيمن الصفدي: نقف بكل إمكاناتنا إلى جانب الإمارات في التصدي لأي تهديد لأمنها

أكد وزير الخارجية ​الأردن​ي ​أيمن الصفدي​ أن "الأردن يقف بكل إمكاناته إلى جانب دولة ​الإمارات​ في التصدي لأي تهديد لأمنها واستقرارها"، مشيراً إلى "تضامن الأردن والإمارات الكامل في مواجهة جميع التحديات وعلى أن أمنهما واستقرارهما واحد".

وشدد على "ضرورة عدم التدخل في شؤون ​الدول العربية​ وعلى أن الحفاظ على ​الأمن​ والاستقرار يفرض احترام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول".