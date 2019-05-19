بن صالح: الجزائر تعيش مرحلة تبشر بمستقبل واعد

لفت الرئيس ​الجزائر​ي المؤقت ​عبد القادر بن صالح​ إلى أن "الجزائر تعيش مرحلة تبشر بمستقبل واعد وأنها ستخرج من أزمتها الراهنة أكثر صلابة"، معتبراً أن "الجزائر تعيش مرحلة تبشر بآفاق واعدة في مستقبل تعود فيه الكلمة للشعب السيد لاختيار حكامه في ظل ضمانات حقيقية لمنافسة نزيهة وعادلة".

وأوضح أنه "على قناعة من أن البلاد ستنهض من كبوتها وتخرج من محنتها معافاة صلبة بفضل المخلصين من أبنائها البررة الذين تجردوا من هوى النفس وأقبلوا بعزمٍ على بناء وطنهم لكي ينعم شعبهم ب​الأمن​ والاستقرار وبالسكينة والازدهار".