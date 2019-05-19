نبيل أبو ردينة: ورشة العمل التي أعلنت عنها أميركا عقيمة

أعلن المتحدث باسم ​السلطة الفلسطينية​ ​نبيل أبو ردينة​، في تصريح عبر شبكة "سي أن أن"، أن "ورشة العمل" التي أعلنت عنها ​أميركا​، والتي تشكل الجزء الأول من خطة السلام في ​الشرق الأوسط​ "عقيمة".

ورأى أبو ردينة أن "أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء"، مؤكداً أنه "لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

وعند سؤاله عما إذا كان سيحضر الفلسطينيون ورشة العمل التي أعلن عنها البيت الأبيض، أوضح المتحدث باسم السلطة الفلسطينية أن هذا القرار يعود للرئيس الفلسطيني محمود عباس، لافتاً إلى أنه عندما عُقد اجتماع مماثل في واشنطن في أذار من عام 2018 من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي غزة، اختار الفلسطينيون عدم الحضور.