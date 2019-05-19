أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن "الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية يذودون بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمنها وسلامتها"، مشيراً إلى أن "الشعب يقدر دور الجيش في حماية أمن مصر القومي وصون مقدساتها، من خلال جهود مكافحة الإرهاب والمساهمة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة على أرض مصر".
وأشاد بـ"جهود الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب والمساهمة في المشروعات التنموية، التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر"، مشدداً على أن "الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية وضحوا بأرواحهم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: الجيش والشرطة جناحا الأمن للأمة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.