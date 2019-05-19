السيسي: الجيش والشرطة جناحا الأمن للأمة المصرية

أكد الرئيس المصري ​عبدالفتاح السيسي​ أن "​الجيش​ والشرطة هما جناحا ​الأمن​ للأمة المصرية يذودون بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمنها وسلامتها"، مشيراً إلى أن "الشعب يقدر دور الجيش في حماية أمن مصر القومي وصون مقدساتها، من خلال جهود ​مكافحة الإرهاب​ والمساهمة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة على أرض مصر".

وأشاد بـ"جهود الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب والمساهمة في المشروعات التنموية، التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر"، مشدداً على أن "الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية وضحوا بأرواحهم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة".