اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
موسكو: أعلن الجيش الروسي الأحد أن القوات التابعة للنظام السوري أوقفت إطلاق النار "من طرف واحد" في محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا.
وقال المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا في بيان "ابتداء من منتصف ليل الثامن عشر من أيار/مايو أوقفت القوات المسلحة السورية إطلاق النار من طرف واحد في منطقة خفض التصعيد في إدلب".
وتدارك البيان "إلا أن إطلاق النار الذي يستهدف مواقع القوات الحكومية والمدنيين في محافظات حماة واللاذقية وحلب لا يزال متواصلا".
من جهته أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام واصلت أعمال القصف الاحد رغم الاعلان الروسي، موضحا أن قصفا مدفعيا لقوات النظام أدى الى مقتل ثلاثة مدنيين في خان شيخون في محافظة إدلب.
من جهتها، افادت وكالة الانباء السورية (سانا) أن "المجموعات الإرهابية تعتدي ب12 قذيفة صاروخية وهاون على المناطق الآمنة في محور الحماميات بريف حماة الشمالي" مضيفة أن "وحدات الجيش ترد بضربات مركزة على خروقات إرهابيي +جبهة النصرة+ لاتفاق منطقة خفض التصعيد وتدمر عددا من أوكارهم على محور الحويز الكركات بريف حماة الشمالي".
وكانت الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر الجمعة عندما حذرت خلال اجتماع طارىء لمجلس الامن من خطر حصول "كارثة انسانية" في إدلب في حال تواصلت أعمال العنف.
ومما قالته مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة روزميري ديكارلو الجمعة "ندعو كل الاطراف الى وقف إطلاق النار"، مضيفة "نخشى وقوع كارثة إنسانية".
وانعقد مجلس الامن للمرة الثانية خلال اسبوع تلبية لطلب من بلجيكا والمانيا والكويت.
وكثفت القوات السورية مدعومة من القوات الروسية الهجمات في محافظة إدلب منذ اواخر نيسان/ابريل، ما زاد المخاوف من احتمال شن هجوم واسع عليها وخصوصا أنها المنطقة الاخيرة في سوريا التي لا تزال في قبضة مجموعات جهادية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الروسي يعلن أن القوات السورية أوقفت إطلاق النار في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.