في جلسة صُلح.. عاطل يقتل زوج شقيقته في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:
قتل عاطل زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية في المقطم.
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني علية "أحمد. س" 32 سنة، عامل رخام، مقيم بالبساتين.
ودلت التحريات الأولية على نشوب خلافات بين المجني عليه وزوجته منذ عدة أشهر تركت على إثرها المنزل لتقيم مع شقيقها.
وأضافت التحريات أن الضحية اتجه لمنزل شقيق زوجته لعقد جلسة صلح، فنشبت بينه وبين شقيقها مشاجرة انتهت بمقتله.
واستل شقيق الزوجة سكينًا من المطبخ وطعن الزوج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم ضبط الزوج وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
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