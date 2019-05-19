بالصور- وفد من "الصحة" يتفقد مستشفيات الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أجرى وفد من وزارة الصحة، برئاسة المهندس أيمن زكريا مدير عام الإدارة الهندسية بالوزارة، والدكتور سامح عشماوي نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، جولة تفقدية على عددٍ من مستشفيات الأقصر برفقة الدكتور أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

وشملت الجولة الاطمئنان على سير عملية توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية وتدريب العاملين على منظومة السلامة والصحة المهنية، وميكنة مستشفى العديسات ومستشفى إسنا.

وقال عبدالجواد، إن المحافظة تشهد تطورًا ملحوظًا في المنظومة الصحية من خلال ما ستقدمه المستشفيات الجديدة من خدمات غير مسبوقة بمستشفى العديسات وإسنا، وتعاون إدارة الأورمان والأمانة العامة مع صحة الأقصر في إدارتهما.