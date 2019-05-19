يتوجه العاهل الأردني الملك، عبد الله الثاني، يرافقه وفد من المملكة يوم الاثنين، إلى الكويت. إلى الكويت. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية على موقعها الرسمي، بأن الملك سيقوم بزيارة أخوية يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك لأخيه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العاهل الأردني يزور الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.