الحوثيون: عمليات عسكرية تستهدف 300 هدف حيوي بالسعودية والإمارات واليمن

نقلت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها منذ قليل ، اعلان جماعة الحوثيين، اليوم الأحد، أن هجمات 14 مايو

وسنوافيكم بالتفاصيل كاملة لاحقا. الحوثيين، اليوم الأحد، أن هجمات 14 مايوعلى منشأتين لـ"أرامكو" السعودية بداية لعمليات ستستهدف 300 هدف حيوي وعسكري في المملكة والإمارات واليمن.وسنوافيكم بالتفاصيل كاملة لاحقا.

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