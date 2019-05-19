العراق.. العثور على منصة إطلاق صاروخ كاتيوشا

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي العثور على منصة إطلاق الصاروخ الذي أطلقه مجهولون على المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية، مساء اليوم الأحد.
ونقلت وكالة أنباء العراق عن قائد عمليات بغداد قوله "العثور على منصة إطلاق صاروخ الكاتيوشا أمام الجامعة التكنولوجية قرب سريع محمد القاسم".
وتبعد المنطقة المذكورة نحو كيلومترات معدودة فقط عن المنطقة الخضراء التي تضم
قال الجيش العراقي اليوم الأحد إن صاروخا أطلق على المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية لكنه لم يتسبب في سقوط ضحايا.
وذكر شهود من وكالة "رويترز" أنهم سمعوا دوي انفجار في وسط بغداد ليل الأحد، وقال مصدران
وذكر الجيش في بيان مقتضب أن صاروخ كاتيوشا سقط في قلب المنطقة الخضراء دون أن يسبب أي خسائر مشيرا إلى أنه سينشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.
كانت السلطات الأمريكية قد أجلت الأسبوع الماضي الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية في أربيل.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها أرسلت قوات إضافية للمنطقة لمواجهة ما وصفتها بتهديدات واضحة من إيران وفصائل تدعمها بالعراق ضد المصالح الأمريكية.
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