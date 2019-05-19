باكستان مستعدة للتوسط في حل الأزمة الأمريكية الإيرانية

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة للتوسط في تهدئة حدة التوتر بالمنطقة، ودعم السلام والاستقرار فيها، وذلك على خلفية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف قريشي، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على هامش زيارته للكويت:
"نحن قلقون من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.. باكستان ستدعم دائما السلام والاستقرار،
ويأتي ذلك في ظل توتر يخيم على المنطقة، بعد إعلان الولايات المتحدة تشديد العقوبات على إيران على خلفية البرنامج النووي للأخيرة، وإرسالها قاذفات استراتيجية طراز "بي 52"، وحاملة الطائرات "يو
وتبذل إيران جهودا دبلوماسية للالتفاف على العقوبات الأمريكية، من ضمنها تعزيز العلاقات مع باكستان، والذي تقع قرب حدوده مع إيران المرفأ الإيراني الوحيد المستثنى من العقوبات الأمريكية.
وعمل البلدان على تجاوز خلافات على خلفية هجمات على جانبي الحدود بينهما.
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