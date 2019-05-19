الملك يستعرض التعاون ونشر الوسطية مع رئيس مجلس الإفتاء بالإمارات



استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، رئيس مجلس الإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن بيّه، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإفتاء. ونقل رئيس مجلس الإفتاء لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فيما حمله الملك سلمان بن عبدالعزيز تحياته وتقديره له. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بما يخدم العمل الإسلامي، ويسهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام. ــــــــــــــــــــــــــ تهنئة الكاميرون بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقيتي تهنئة لرئيس جمهورية الكاميرون بول بيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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