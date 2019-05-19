وصرح الأدميرال جون ويد قائد وحدة "كاريير سترايك جروب"، أن "التدريبات التي يشارك فيها سرب السفن البرمائية السادسة ووحدة المشاة البحرية الثانية والعشرين و USS Kearsarge تهدف إلى زيادة قوتنا ورشاقتنا للاستجابة للتهديدات وردع الأعمال المزعزعة للاستقرار في هذه المنطقة المهمة"، وشملت المناورات ، التي أجريت يومي الجمعة والسبت الماضيين، تدريبات من الجو إلى الجو وتركزت على مهارات التشكيل والمناورة، كما تم تفعيل اتصالات مشتركة من أجل "تمكين سريع لبيئة القيادة والسيطرة" في التدريبات، وفقا للبحرية، كما تم التدريب على الهجوم على سفينة مدمرة، واستخدمت أيضا طائرات "مارين هارير" وطائرات "سوبر هورنيت"، وقالت البحرية إن الدعم الجوي القريب وفر "فرصة تدريب فريدة" حيث تضمن أنواعًا متعددة من الطائرات التكتيكية التي لا تعمل معا في العادة.
في الأسبوع الماضي ، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في الخليج العربي أن قواتها في المنطقة وضعت في "حالة تأهب قصوى"، لكن لم يتم تقديم أي دليل يبرر الموقف الأمني المرتفع. كما أمرت الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العراق، وقال مسؤولون في البنتاجون الأسبوع الماضي إنهم بصدد رفع السرية عن العديد من صور الأقمار الصناعية التي يقولون إنها تظهر صواريخ كروز على متن سفن إيرانية صغيرة، ويؤكد مسئولو البنتاجون أن القوات الأمريكية المرسلة إلى المنطقة تتمثل في ردع إيران وليس شن حرب.
كانت هذه تفاصيل خبر سفن حربية أمريكية تتأهب لإيران بتدريبات ومناورات موسعة في بحر العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.