17 جريحا في انفجار استهدف حافلة سياح بالقاهرة

وذكرت مصادر أمنية وطبية أن الحافلة كانت تقل سياحا من جنوب إفريقيا، وتم استهدافها قرب موقع المتحف المصري الجديد بمنطقة الأهرامات في الجيزة. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أكدت قبل أيام أن القوات الجوية استهدفت ودمرت 29 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، إضافة إلى تدمير 97 عربة دفع رباعي، في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.
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