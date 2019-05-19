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17 جريحا في انفجار استهدف حافلة سياح بالقاهرة

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أصيب 17 شخصا على الأقل، بينهم 10 مصريين و7 سياح، في انفجار استهدف -بعد ظهر أمس- حافلة سياحية قرب الأهرامات في القاهرة.

وذكرت مصادر أمنية وطبية أن الحافلة كانت تقل سياحا من جنوب إفريقيا، وتم استهدافها قرب موقع المتحف المصري الجديد بمنطقة الأهرامات في الجيزة. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أكدت قبل أيام أن القوات الجوية استهدفت ودمرت 29 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، إضافة إلى تدمير 97 عربة دفع رباعي، في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.


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