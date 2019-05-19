الجيش اليمني يستعيد موقعا استراتيجيًا بين مريس وقعطبة

أكد قائد عسكري في الجيش اليمني، أن مدينة قعطبة أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار بعد تطهيرها من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، فيما تمكن الجيش من استعادة جبل صامح الممتد من جبهة مريس إلى جبهة قعطبة.

وأضاف أركان حرب محور إب العميد عبدالله مزاحم، أن قوات الجيش المسنودة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، تواصل تقدمها، في القتال الدائر ضد المتمردين، وتمكنت من استعادة جبل صامح الذي يعد من أهم المواقع الاستراتيجية، والممتد من جبهة مريس إلى جبهة قعطبة، والمطل على العديد من القرى والمناطق المحيطة به. وأشار العميد مزاحم في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبّدت خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، كما عثر الجيش على العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات خلفتها الميليشيات في عدد من المواقع ولاذت بالفرار. وقال العميد مزاحم، إن «مدينة قعطبة أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار بعد تطهيرها من الحوثيين». واستطاعت قوات الجيش اليمني السيطرة مؤخراً على مدينة قعطبة في الضالع بالكامل، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين، تكللت بالنصر للجيش اليمني. على الصعيد نفسه، شنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد. وطبقاً لموقع سبتمبر نت التابع للجيش اليمني، استهدفت المقاتلات بغارتين، الأولى على مبنى إدارة أمن الفاخر، والأخرى لتجمعات للميليشيا في منطقة الابحور غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة، لافتاً إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم.