مقتل سبعة باكستانيين إثر غرق عبارة

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم، إثر غرق عبارة في حوض نهر السند جنوب باكستان. وأوضح مسؤولون باكستانيون، أمس، أن الحادث وقع بالقرب من مدينة «جامشورو» بإقليم السند، حيث انقلبت عبارة يستقلها سكان محليون في النهر، وعلى متنها عدد من الأشخاص. وأضافوا أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، وتمكن الغطاسون من انتشال سبع جثث، فيما يجري البحث عن باقي الركاب الذين كانوا على متن العبارة.



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