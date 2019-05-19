3800 سلة غذائية للصومال وبنجلاديش ولبنان

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأشد فقرا، واللاجئين السوريين في لبنان. وجرى توزيع 492 سلة غذائية رمضانية للبنانيين الأشد فقرا، وللنازحين السوريين في بلدة سعد نايل بمحافظة البقاع اللبنانية، وذلك ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة بلغت 33 محطة، وزع خلالها أكثر من 21 ألف سلة رمضانية. كما جرى توزيع وجبات الإفطار الرمضانية الجاهزة في مدينة طرابلس اللبنانية وضواحيها، إذ جرى تقديم وجبات لـ250 صائما ضمن برنامج القرية الرمضانية لعام 1440 في مدينة طرابلس. وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة سلالا غذائية رمضانية في الصومال، إذ جرى توزيع 150 سلة غذائية في مدينة جوهر بإقليم شبيلي الوسطى في الصومال. كما واصل المركز تنفيذ مشروع إفطار صائم لأهالي منطقة شندنيف في بنجلاديش. وجرى توزيع 1000 سلة غذائية مكونة من المواد الأساسية، كالأرز والعدس والسكر وزيت الطعام والملح، تزن السلة الواحدة 25 كجم. وأعرب المستفيدون عن سعادتهم بما قدمته المملكة العربية السعودية من عون غذائي لهم خلال المركز، داعين الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بأن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظ مملكة الإنسانية من كل سوء. يذكر أنه سيتم توزيع حوالي 30000 سلة غذائية خلال كثير من البرامج في رمضان المبارك، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين ريال سعودي، يستفيد منها 120 ألف فرد في بنجلاديش. كذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية. * وجبات إفطار ومساعدات غذائية باليمن * مأرب - 1632 وجبة إفطار - للمرضى وعابري سبيل وعمال الخدمات * الضالع - 1530 وجبة - نزلاء السجون والنقاط الأمنية في الضالع وقعطبة - 2950 كرتون تمر - 17700 مستفيد * صنعاء - 1326 وجبة Advertisements * عدن - 1900 سلة غذائية - أسر الأيتام في مديريات المعلا ودار سعد والبريقة * حجة - 600 سلة - 7200 مستفيد * أبين - 1224 وجبة إفطار - النازحون والأسر الفقيرة



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