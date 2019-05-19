وبهذه المناسبة، أكد وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، أن هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق، مضيفا بأن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لا سيما سعر صرف الجنيه السوداني، مما ينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.
كما دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين بالسودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي حسن جعفر.
كانت هذه تفاصيل خبر 937 مليون ريال وديعة سعودية للبنك المركزي السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.