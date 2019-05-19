937 مليون ريال وديعة سعودية للبنك المركزي السوداني

بناء على ما أُعلن في 16 شعبان 1440 الموافق 21 أبريل 2019، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان، بمبلغ 3 مليارات دولار أميركي، منها 500 مليون دولار أميركي مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية. وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قامت وزارة المالية بإيداع مبلغ «937.500.000» ريال، ما يعادل 250 مليون دولار أميركي، لحساب البنك المركزي السوداني.

وبهذه المناسبة، أكد وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، أن هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق، مضيفا بأن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لا سيما سعر صرف الجنيه السوداني، مما ينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.

كما دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين بالسودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي حسن جعفر.