الولايات المتحدة تنظم بالتعاون مع البحرين مؤتمراً لدعم الفلسطينيين في يونيو

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنها ستعقد "ورشة عمل" اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو المقبل للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب المقبلة للسلام في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن المؤتمر سيجمع الحكومات والمجتمع المدني وزعماء الأعمال للمساعدة في الشروع في الجانب الاقتصادي من مبادرة السلام الأميركية.

بدورها، قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) إن البحرين تستضيف، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ورشة العمل تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة في يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو 2019.

جاء ذلك في بيان مشترك من حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن هذه الورشة تعد فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة.

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وقال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد في مملكة البحرين إن "ورشة السلام من أجل الازدهار تؤكد على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة وتعكس الاهتمام المشترك في إيجاد فرص اقتصادية واعدة تعود بالنفع على المنطقة".

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين "إنني أتطلع إلى هذه المناقشات المهمة حول رؤية توفر للفلسطينيين فرصاً نوعية جديدة لتحقيق إمكانياتهم الكاملة. ستساهم هذه الورشة في جمع القادة من عدة قطاعات ومن جميع أنحاء الشرق الأوسط لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي والفرص المتاحة للشعوب في هذه المنطقة المهمة".

ويعكف جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره، منذ مدة، على وضع الخطة الأميركية للسلام المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".

وكان كوشن أكد، في بداية شهر مايو الجاري، أن الخطة سيعلن عنها في بداية شهر يونيو القادم بعد شهر رمضان.

وترفض السلطة الفلسطينية الخطة بوصفها إملاءات على الفلسطينيين وتقول إنها منحازة إلى إسرائيل.