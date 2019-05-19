17 جريحاً جراء انفجار استهدف حافلة سياحية في القاهرة

أصيب 17 شخصاً على الأقل بينهم سياح من جنوب أفريقيا ومصريون في انفجار استهدف بعد ظهر، اليوم الأحد، حافلة سياحية قرب منطقة الأهرامات في القاهرة، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وقالت المصادر إن الحافلة كانت تقل سياحاً من جنوب أفريقيا. وتم استهدافها قرب موقع المتحف المصري الجديد في منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة.
وأكد مصدر أمني أن "انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 فرداً من جنوب أفريقيا وسيارة ملاكي يستقلها أربعة مواطنين مصريين".
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وأضاف "حدثت إصابة لبعضهم بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات وتم عمل الإسعافات الأوليه لهم".
وبحسب صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أدى الانفجار إلى تهشم زجاج العديد من نوافذ الحافلة.
وهذا هو الاعتداء الأول الذي يستهدف سياحاً في مصر منذ بداية العام 2019.
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