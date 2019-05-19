ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع بومبيو التطورات في المنطقة

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية تطورات الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس " أنه تم خلال الاتصال مناقشة الجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة. اقرأ أيضاً.. محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء العراق تطوير التعاون وأوضاع المنطقة

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