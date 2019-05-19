"الجزيرة" تُوقف اثنين من موظفيها بعد نشر مقطع مخالف لمعاييرها التحريرية

أعلنت الجزيرة، اليوم، أنها اتخذت إجراءات إدارية تأديبية بحق اثنين من صحافييها أنتجا مقطعاً مصوراً عن محرقة الهولوكوست، خالف المعايير والضوابط التحريرية لشبكة الجزيرة الإعلامية



وحذفت قناة AJ+الفيديو المذكور والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة المهنية.



وقال الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة: ” إن المقطع المصور تضمن إساءة واضحة وإن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية”.



وأعلن في رسالة داخلية عن برنامج تدريبي إلزامي يعزز الوعي بحساسية بعض القضايا لدى منتجي المحتوى الرقمي للشبكة.



من طرفها قالت ديمة الخطيب، مديرة قنوات AJ+، إنه تم إنتاج الفيديو دون الإشراف التحريري اللازم وأضافت أنه تتم مراجعة ضوابط الإنتاج والنشر لضمان عدم خروج أي مادة عن المسار المعتمد في أي ظرف كان، وحثت كل العاملين في AJ+ على الالتزام بقيم الشبكة التحريرية وميثاق الشرف المهني.



وينص ميثاق الجزيرة المهني على التمسك بالقيم الصحفية -من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية وتنوع- دون تغليب الاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية، والتعامل الموضوعي مع التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها من أعراق وثقافات ومعتقدات وما تنطوي عليه من قيم وخصوصيات ذاتية لتقديم انعكاس أمين وغير منحاز عنها.



ولم تتردد شبكة الجزيرة الإعلامية منذ انطلاقتها في الاعتراف بأي خطأ تحريري تضمنه محتوى إعلامي من إنتاجها فور وقوعه، والمبادرة إلى تصحيحه وتفادي تكراره.



وتناول التقرير الذي بثته المنصة الرقمية التابعة لقطر، كيفية استفادة إسرائيل من “الهولوكوست” في الحصول على مليارات من ألمانيا من أجل إقامة دولة إسرائيل.كما عمل التقرير على التقليل من آثار “الهولوكوست” بحسب ما ذكرت الخارجية الإسرائيلية.



ونشر حساب “إسرائيل تتكلم العربية” على فيس بوك، منشورا مطولا، للرد على ما ورد في الفيديو، قبل أن تقوم المنصة التابعة لقطر بحذفه لأنه مخالف للسياسة التحريرية”.

المصدر: القدس العربي