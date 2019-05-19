العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية في ظل هجوم الحوثيين على سفن تجارية

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، دعوة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في 30 مايو القادم بمكة المكرمة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية في بيان، إنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأضاف، إن خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة حرصاً منه على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

