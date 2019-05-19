واشنطن: مؤتمر اقتصادي دولي في يونيو لدعم الفلسطينيين

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، عن عقد مؤتمر اقتصادي دولي في البحرين في يونيو لدعم الفلسطينيين ضمن خطة السلام.
وأوضح المصدر أن مؤتمر “السلام من أجل الرخاء” يهدف لحشد الاستثمارات الاقتصادية المحتملة للخطة، مشيرا إلى أن وزراء مالية ورجال أعمال يشاركون في المؤتمر.
المصدر: العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.