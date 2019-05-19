واشنطن: مؤتمر اقتصادي دولي في يونيو لدعم الفلسطينيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 مايو 2019 10:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 مايو 2019 10:14 مساءً - مشاركة

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، عن عقد مؤتمر اقتصادي دولي في البحرين في يونيو لدعم الفلسطينيين ضمن خطة السلام.

وأوضح المصدر أن مؤتمر “السلام من أجل الرخاء” يهدف لحشد الاستثمارات الاقتصادية المحتملة للخطة، مشيرا إلى أن وزراء مالية ورجال أعمال يشاركون في المؤتمر.

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المصدر: العربية.نت