بغداد.. سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط السفارة الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 مايو 2019 10:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 مايو 2019 10:14 مساءً - مشاركة

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وقع انفجار مساء اليوم الأحد في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، إثر سقوط صاروخ كاتيوشا.

وتحدث شهود عن انطلاق صفارات الإنذار في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء. وأفاد مراسل قناتي “العربية” و”الحدث” بأن صاروخ كاتيوشا سقط في محيط السفارة الأميركية، مضيفاً أن “كل المؤشرات تدل على أن القصف كان يستهدف السفارة الأميركية”.

من جهتها أكدت خلية الإعلام الأمني سقوط الصاروخ لكن دون إحداث “أي خسائر”.

كما أشار مراسل “العربية” و”الحدث” إلى أن قوى الأمن العراقية أغلقت المنطقة الخضراء وتجري عملية تمشيط للمنطقة الآن.

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وقال مصدران دبلوماسيان مقرهما في بغداد لوكالة “رويترز” إنهما سمعا الانفجار على مقربة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية والتي تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية.

المصدر: العربية.نت