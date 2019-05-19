كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين ترحب بدعوة العاهل السعودي لعقد اجتماعات طارئةِ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت البحرين بالدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعقد قمة طارئة ، لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقادة العرب في مكة في 30 مايو الجاري.

نقلت وكالة الأنباء البحرينية ، البحرين ، عن بيان لوزارة خارجية البحرين قولها إن المملكة تقدر هذه الدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين ، مؤكدة دعم البحرين الكامل لجميع الخطوات التي إتخذتها المملكة العربية السعودية وتقديرها للرياض تضامن مستمر وجهود مضنية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية .

قالت البحرين إن الدعوة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين تؤكد الدور السعودي الرائد في تعزيز العمل العربي المشترك، كما نوه حرص السعودية على تعزيز العمل الجماعي للتغلب على الظروف الحساسة التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التشاور والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية .

وقالت الوزارة "إن المملكة ترى أن الموقف الجماعي الموحد هو الضامن لأمن واستقرار دول وشعوب المنطقة وعامل التطور المستمر والتقدم الذي من شأنه أن يسهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين" .