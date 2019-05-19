الإصلاح الضريبي.. جمعيات حماية المستهلك تطالب باستحضار مصالح المواطنين

بعد أيام من المناظرة الوطنية للجبايات، خرجت جمعيات المستهلك، لتوجيه دعوة إلى الحكومة، من أجل مراعاة حقوق المستهلك في أي إصلاح ضريبي يتم اعتماده.

وفي السياق ذاته، أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نهاية الأسبوع الجاري، بلاغا ألحت فيه على ضرورة تنوير المستهلك المغربي بكل ما يتعلق بالقضايا، التي تناولتها المناظرة الوطنية للجبايات، تمكينا له من حقه في الحصول على المعلومة، وإطلاع على ما يمكن أن يكون للإجراءات المتخذة من آثار على مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية حماية له، ولحقوقه.

الجامعة، التي تضم 67 جمعية معنية بحماية المستهلك على الصعيد الوطني، استنكرت عدم استدعاء المدافعين عن حقوق المستهلكين خلال مناظرة الجبايات، التي احتضنتها الصخيرات، مطلع شهر ماي الجاري.

وفي الوقت الذي خلفت فيه تصريحات الكاتب العام لوزارة المالية خلال المناظرة جدلا كبيرا، بعد حديثه عن تملص مؤسسات من أداء الضرائب، أشادت الجامعة بموقف المسؤول، مشددة على ضرورة انخراط المسؤولين في حماية حقوق المستهلكين.