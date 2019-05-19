ابن كيران لشاب جلس قرب فتاة في بيته: “ماتزيروش على البنات..واش مابقيتوش إخوان!”

عاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لفتح أبواب بيته أمام شباب حزبه، حيث استقبل العشرات من أعضاء شبيبة حزبه، اليوم الأحد، ببيته بالرباط.

الجلسة الذي استضاف فيها ابن كيران أعضاء شبيبة العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا، وخلال مقطع فيديو صغير نشر من الزيارة، ظهر ابن كيران وقد لاحظ اقتراب أحد الشباب من شابة حاضرة قبل أن يلتفت إليه بالقول “ماتزيروش على البنات أصاحبي”، مستنكرا “واش نتوما باقيين إخوان ولا لا”.

يشار إلى أن ابن كيران مر برئاسة حركة التوحيد والاصلاح قبل سنوات، كما اختار عجبعد خروجه من رئاسة الحكومة وقيادة الحزب، العودة لممارسة ما يصفه بـ”مهامه الدعوية”.