القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (29 عاما) في جروح حرجة، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، وقعت في الحارة الشامية في مدينة باقة الغربية، مساء اليوم، الأحد.
ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وحاولت إجراء عملية إنعاش للمصاب الذي تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة، وهو فاقد للوعي.
التفاصيل لاحقًا...
كانت هذه تفاصيل خبر باقة الغربية: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.