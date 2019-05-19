باقة الغربية: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (29 عاما) في جروح حرجة، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، وقعت في الحارة الشامية في مدينة باقة الغربية، مساء اليوم، الأحد.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وحاولت إجراء عملية إنعاش للمصاب الذي تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة، وهو فاقد للوعي.

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