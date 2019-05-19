انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يغادر الكويت بعد إجراء مباحثات حول قضايا المنطقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 09:51 مساءً - غادر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، دولة الكويت، بعد"زيارة أخوية" استمرت يوماً واحداً، التقى خلالها أميرها، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال أمير قطر في منشور عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "في ضيافة الشيخ صباح حيث تبادلنا وجهات النظر في مصالحنا وقضايا المنطقة".

وكان في وداع أمير قطر بمطار الكويت الدولي، ولي العهد بدولة الكويت، ورئيس مجلس الامة، ورئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وعدد من أصحاب الشيوخ وكبار المسؤولين بدولة الكويت وسفيري البلدين، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

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وهذه الزيارة سنوية يقوم بها الشيخ تميم إلى الكويت خلال شهر رمضان، الذي يأتي هذا العام وسط استمرار الأزمة الخليجية بعد فرض الرباعي العربي الحصار على الدوحة.

يشار إلى أن الكويت تبذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين حصاراً على قطر.

كما شهدت العلاقات بين الكويت وقطر تطوراً ملحوظاً منذ بدء الأزمة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.