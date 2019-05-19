وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس محافظة النجف عقد جلسته، اليوم بحضور 27 عضوا". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "20 عضوا من اصل 27 صوتوا على انتخاب فائق آل فرعون قائدا لشرطة المحافظة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النجف ينتخب آل فرعون قائدا لشرطة المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.