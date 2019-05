انت الان تتابع فريق مصري يفوز بـ4 جوائز عالمية في مسابقة «ISEF» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

نجح الطلاب المشاركون في مسابقة "ISEF" للعلوم والهندسة بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، المقامة في الفترة من 12 إلى 17 مايو 2019 بمشاركة 80 دولة، في تحقيق 4 جوائز عالمية بعد مشاركة مشرفة ومتميزة من الجانب المصري، وذلك في إطار اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمواهب الطلابية وتنميتها وتشجيع وتحفيز الطلاب لتطوير أدائهم. وحصل الطلاب سلمى فوزي وعبد الرحمن حنفي على المركز الثاني على مستوى العالم في مجال "Environmental Engineering"، ونجح روماني أشرف في حصد المركز الرابع عالميا في مجال "Biochemistry".

وفاز الطالبان فارس علاء فتحي وجنة عاطف خضر من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" بالإسكندرية بجائزة خاصة من شركة United Technologies عن مشروعهما Novel membrane for wound applications، فيما فاز الطالب سعد ميخائيل من مدرسة أسيوط للعلوم والتكنولوجيا "STEM" وذلك عن مشروعه Education go بجائزة خاصة