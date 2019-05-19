إيران.. هتافات مختلفة في مدارس وملاعب تثير غضب النظام

تواصلت في إيران على مدى الأيام الأخيرة أشكال احتجاجات وهتافات مختلفة ضد سياسات النظام الثيوقراطي إلى حد أزعج مسؤولين إيرانيين ونوابا برلمانيين موالين لتيار المرشد الإيراني علي خامنئي.

وجاءت البداية من ملاعب كرة القدم، حيث ردد مناصرون لنادٍ محلي يدعى "استقلال" شعارات سياسية مناهضة لنظام ولاية الفقيه، نهاية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء مباراة فريقهم المفضل بالدوري الإيراني لكرة القدم.

وهتف المشجعون لدى خروجهم من أحد الملاعب الرياضية في إيران قائلين "رضا شاه.. لتسعد روحك"، و"أيها الشاه.. تعال ثانية لتحكم إيران" في إشارة إلى "رضا شاه" الحاكم الإيراني السابق الذي قلّص صلاحيات واسعة لرجال الدين في أربعينيات القرن الماضي.

يذكر أن هذا الأمر تحول إلى ظاهرة في بعض ملاعب كرة القدم الإيرانية مؤخرا، بسبب رفض شرائح اجتماعية عديدة القمع السياسي والأمني تحت ستار الدين من قِبل نظام ولاية الفقيه.

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وتكررت هتافات مماثلة مرارا داخل إيران على مدى الأشهر الأخيرة على خلفية اندلاع احتجاجات شعبية مطلع 2018 إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على حد سواء.

إلى ذلك، هدد وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي بحظر دخول جماهير إلى الملاعب الرياضية حال عجز السلطات عن السيطرة عليها، وفق قوله.

وطالب علي رضا إبراهيمي (نائب برلماني أصولي) بضرورة الكشف عن هوية قادة روابط المشجعين الرياضيين في بلاده، بدعوى السيطرة على فضاء الملاعب الرياضية داخل إيران.