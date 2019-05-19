مصادر عراقية تكشف عن الجهة المتورطة في الهجوم على سفارة أمريكا اليوم

كشفت مصادر عن الجهة التي تقف وراء عملية إطلاق صاروخ باتجاه السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد، أيار 19، 2019.
ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصادره تأكيدها تورط المليشيات المدعومة من إيران في إطلاق سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد بهدف الصدام مع القوات الأميركية.
قالت قوات الأمن العراقية إن الصاروخ الذي سقط في المنطقة الخضراء ببغداد مساء اليوم، مصدره منطقة الغدير، مؤكدة عدم وقوع إصابات.
وأغلقت قوات الأمن المنطقة الخضراء بعد هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
وكانت انفجار عنيف هز العاصمة بغداد اليوم الأحد، أيار 19، 2019.
وقالت مصادر إعلامية إن الانفجار وقعت في المنطقة الخضراء وسط العاصمة.
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