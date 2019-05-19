قوات الأمن العراقية تحدد منطقة إطلاق الصاروخ باتجاه سفارة أمريكا

قالت قوات الأمن العراقية إن الصاروخ الذي سقط في المنطقة الخضراء ببغداد مساء اليوم، مصدره منطقة الغدير، مؤكدة عدم وقوع إصابات.
وأغلقت قوات الأمن المنطقة الخضراء بعد هجوم صاروخي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
وكانت انفجار عنيف هز العاصمة بغداد اليوم الأحد، أيار 19، 2019.
وقالت مصادر إعلامية إن الانفجار وقعت في المنطقة الخضراء وسط العاصمة.
من جهته قال مراسل العربية إن كل الدلائل تشير إلى أن الصاروخ كان يستهدف السفارة الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة طلبت من مواطنيها مغادرة العراق في ظل تصاعد التوتر بينها وبين إيران.
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