صالح الغريب: البلد ليس بحاجة الى موازنة سريعة

اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، في تصريح له قبيل إنطلاق جلسة ​مجلس الوزراء​، أن البلد ليس بحاجة الى موازنة سريعة بقدر ما هو بحاجة الى موازنة صحيحة.

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