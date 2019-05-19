تمنى وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ الانتهاء من دراسة ​الموازنة​ العامة في ​مجلس الوزراء​ اليوم أو غدا. وفي تصريح له قبيل إنطلاق جلسة مجلس الوزراء، رأى أنه يجب العودة الى ملف الاملاك البحرية وإعادة النظر في التخمينات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور: يجب العودة لملف الاملاك البحرية وإعادة النظر في التخمينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.