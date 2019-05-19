جان فهد: تواجدي في قصر العدل أمس لا علاقة له بقضية بشارة الأسمر

أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى ​جان فهد​، في حديث تلفزيوني، أن تواجده في قصر العدل يوم السبت الماضي لا علاقة له بالتحقيق مع رئيس الإتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​، لافتاً إلى أن يتطلع على أعمال البناء التي تحصل في قصر العدل، ومؤكداً أن لا علاقة له بهذا الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان كان قد أنهى تحقيقاته الأولية التي أجراها مع رئيس الاتحاد العمالي العام وخمسة من أعضاء الاتحاد، على خلفية تفوه الأسمر بعبارات وألفاظ نابية ومسيئة للبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، قبيل مؤتمر صحافي عقده في مقر الإتحاد العمالي يوم الجمعة الفائت.

وقرر القاضي قبلان إبقاء الأسمر محتجزاً على ذمة التحقيق وترك الخمسة الآخرين بسندات إقامة، على أن يحيل الأسمر مع الملف غداً الإثنين على النيابة العامة الإستئنافية، للإدعاء عليه وعلى كل من يظهره التحقيق بالمشاركة والتدخل في الأفعال المذكورة، وإحالتهم على قاضي التحقيق لاستجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.