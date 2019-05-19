رد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ على التصريج الأخير لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​، لافتاً إلى أن "يقول الحريري ان أية إساءة لدولة عربية هي إساءة للبنان"، مضيفاً: "أنا أؤيده بالكامل، لكن عل يمكن أن نفهم ما هو تصنيف ​سوريا​ بثقافتك السياسية؟ دولة بالإتحاد الأوروبي مع العلم أن سوريا تصدر شهادات العروبة للناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب للحريري: هل سوريا دولة في الإتحاد الأوروبي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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