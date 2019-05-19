هيئة المحاربين القدامى: اعتصام في رياض الصلح غدا

أعلنت الهيئة الوطنية "للمحاربين القدامى"، في بيان بعد اجتماع طارئ عقدته في مقر لجنة الإقليم في برجا، أنها قررت تنفيذ اعتصام في ​ساحة رياض الصلح​ في وسط بيروت عند الثانية من بعد ظهر يوم غد.

وأكدت أن التنسيق بين المتقاعدين، تم بواسطة اللجنة المشكلة في اجتماع الهيئة، الذي عقد بتاريخ 6 أيار 2019، المؤلف من: العميد سامي الرماح، المؤهلين الأولين عماد عواضة وأحمد شبو، عن الهيئة الوطنية العميد أنطوان خلف والعقيد فادي الدمشقي، الرتيب علي همة والعميد خلف عن هيئة التنسيق.

ودعت جميع المتقاعدين من مختلف الرتب والمناطق، "إلى هذا الاعتصام الحاشد تأكيدا على التمسك بالحقوق والبقاء على استعداد وجهوزية لمواجهة كل تعد على حقوق ​العسكريين المتقاعدين​ بالطرق القانونية".