أكد القيادي السابق في "التيار الوطني الحر" زياد عبس "أننا نريد أن نخلق وسائل نقل بديل تعالج بشكل مرحلي أزمة السير، وهذا عرضناه مع رئيس الحكومة سعد الحريري".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عبس "أننا اقترحنا أن يكون هناك مؤتمر في حزيران، وكل جهة من الحاضرين يكون لديها 10 دقائق من الوقت لتطرح خطتها".
ولفت الى أن "القطار ضرورة، وتوسيع المطار ليضم نقل مشترك الى المناطق أمر ضروري"، مؤكداً أن "خطة النقل المشترك مولها البنك الدولي ويجب ان يتم تنفيذها سريعا".
كانت هذه تفاصيل خبر عبس: خطة النقل المشترك مولها البنك الدولي ويجب تنفيذها سريعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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