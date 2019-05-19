عبس: خطة النقل المشترك مولها البنك الدولي ويجب تنفيذها سريعا

أكد القيادي السابق في "​التيار الوطني الحر​" ​زياد عبس​ "أننا نريد أن نخلق وسائل نقل بديل تعالج بشكل مرحلي أزمة السير، وهذا عرضناه مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عبس "أننا اقترحنا أن يكون هناك مؤتمر في حزيران، وكل جهة من الحاضرين يكون لديها 10 دقائق من الوقت لتطرح خطتها".

ولفت الى أن "​القطار​ ضرورة، وتوسيع ​المطار​ ليضم نقل مشترك الى المناطق أمر ضروري"، مؤكداً أن "خطة النقل المشترك مولها ​البنك الدولي​ ويجب ان يتم تنفيذها سريعا".