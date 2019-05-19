الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ أن زورقاً حربياً إسرائيلياً أقدم، بتاريخ 19/5/2019 ما بين الساعة 4.46 والساعة 5.36، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​ على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 260 متراً.

وأوضحت أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.