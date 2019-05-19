الطقس غداً مشمس مع ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الإثنين مشمس مع ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال، بينما الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.
أما الأربعاء، فالطقس المتوقع قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي في نسبة الرطوبة.
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